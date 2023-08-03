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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.511 مليار ورقة منفذة على 357 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.886 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 90.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.68%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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