القومي للبحوث يعلق على واقعة عودة الحياة لدودة عمرها 46000 عام

أكد الدكتور محمود بهجت استاذ البيولوجيا الجزئية والصناعة والمشرف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، أنه يمكننا من خلال التلقيح الصناعي الاحتفاظ ببعض الكائنات في درجات منخفضة تحافظ على الخلايا والكائنات إذا تم تخزينها لفترات طويلة ويمكن استرجاعها مرة أخرى وإعادة تنشيطها على المستوى المعملي والعلمي.



وأوضح الدكتور محمود بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، :" المتخصصون الذين يعملون على التلقيح الصناعي يحتفظون بأجنة من الكائنات الحية عند درجة حرارة منخفضة ويعيدوا استخدامها وقت الحاجة.

وعن واقعة عودة الحياة لدودة عمرها 46000 عام، قال: "الكائنات الحية الأكثر بدائية ربنا خلقهم بقدرة تجعلهم قادرين على تحمل عوامل ودرجات حرارة لا نستطيع تحملها كبشر، وده اللي خلى حشرات وطفيليات تتطور على مدار آلاف السنين وتتحمل وتظل مستمرة".

