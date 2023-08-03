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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة من مباراة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للنصر السعودي

صدى البلد

نشر كريستيانو رونالدو صورة مع فريقة من مباراة النصر السعودي مع الزمالك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعلق  كريستيانو رونالدو علي الصورة كاتبا: متأهل.. احسنت يا فريقي. 

وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تبديل قميصه مع كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر عقب انتهاء مباراة الفريقين اليوم في البطولة العربية.

وتقابل شيكابالا مع البرتغالي رونالدو لحظة خروج الفريقين من الملعب، وتصافح الثنائي وتبادلا القمصان قبل التوجه لغرف الملابس.

 

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث ليودع البطولة، في حين ارتفع رصيد فريق النصر إلى 5 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة ويتأهل للدور التالي.

 

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بصورة من مباراة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للنصر السعودي

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