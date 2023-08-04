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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حكايات قبل النوم.. ساعة ومنبه بالذكاء الاصطناعي يغزو الأسواق

ساعة ومنبه بالذكاء
ساعة ومنبه بالذكاء الاصطناعي

بدأ الذكاء الاصطناعي يكون جزءًا أساسيًا في عدد من الأجهزة التي كانت حتى وقت قريب تقليدية وعادية، من ضمنها الساعة والمنبه، هناك ساعة جديدة تسمى Loftie Clock يتم التحكم فيها بالصوت والجديد في الموضوع أنها تحكي قصص ما قبل النوم.

 

وفقا لتقرير موقع lifewire التقني المتخصص تم إطلاق Loftie Clock منذ شهرين وحققت نجاحًا كبيرًا نظرًا لميزاتها التي تدعم الاستغراق في النوم بسهولة، بها عدد من الأصوات الخلفية المريحة التي تجعلك أكثر هدوءًا والآن أصبح بها ميزة Magic Storymaker الجديدة ، المعززة بالذكاء الاصطناعي واستنساخ الصوت لإنشاء قصص مخصصة يحكيها لك.

بيحكي حكايات قبل النوم.. ساعة ومنبه بالذكاء الاصطناعي يغزو الأسواق

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالساعة وتسجل الدخول وتكتب القصة التي تريدها، بمجرد الانتهاء ، يتم نقل القصة إلى ساعة Loftie الخاصة بك ، وتجد صوت لطيف وهادئ يروي لك القصة، يمكنك تفعيل هذه الخاصية قبل النوم أو في أي وقت يمكنك سماع بعض العينات عبر الضغط على هذا  الرابط.

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 تبدو حقيقية للغاية وبعيدة كل البعد عن روبوت أليكسا وسيري، تعطي ساعة Loftie أمثلة على أنواع القصص المتاحة مع وجود عينات ومقاطع على موقعها الرسمي على الويب، ويمكنك من خلال خيالك إنشاء أي قصة تحبها لتسمعها بصوت أي شخص تريده، يمكنك أن تجعل الحبكة درامية بقدر ما تحب.

 تتوفر ساعة ومنبه Loftie Clock الآن مقابل 150 دولارًا ، وتأتي ميزة Magic Storymaker مع الجهاز.

حكايات قبل النوم الذكاء الاصطناعي Loftie Clock Magic Storymaker

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