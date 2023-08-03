جريمة مكتملة الأركان.. دواء مغشوش يغزو الأسواق

حذر الدكتور علي عبدالله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، من انتشار عبوات مقلدة من دواء أوجمنتين أي إس 600 شراب “augmentin es 600”، والمستخدم كمضاد حيوي في علاج التهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي.

وناشد الدكتور علي عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطنين عدم شراء أي داء إلا من خلال الصيدليات فقط، من باب "منع الجريمة قبل حدوثها، لافتا إلى أن هناك نظام لتتبع الدواء من المصانع حتى وصوله إلى المواطنين.

تابع مدير المركز المصري للدراسات الدوائية،:" الباركود المضروب للدواء لن يتم قراءته عند مروره على جهاز الإسكانر، ويجب على الجهات المعنية نشر مزيد من الوعي لتنبيه المواطنين من خطورة تناول هذا الدواء، لافتا إلى أن هناك تشغيلة مقلدة وتعمل الجهات الرقابية على إيقافها ومواجهتها.

