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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023: تحذير من هذا الأمر

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 4 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023: التزم بميزانية مدروسة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

اليوم مليء بالطاقة الكونية التي تضخم سماتك الغامضة، ستجذب شدتك ومغناطيسيتك الناس، إنه يوم لتذوق المغامرات المثيرة وكشف الحقائق الخفية.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد يجد العزاب أنفسهم منجذبين بشكل لا يقاوم إلى شخص مثير للاهتمام، دع هالتك الغامضة تعمل بسحرها ، وشاهد الحب يتفتح.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا أثناء القيادة ليلاً سيصاب بعض مواليد برج العقرب بمشاكل طبية تتعلق بالقلب أو الكلى هذا الأسبوع، يمكن أن تكون هناك أيضًا مضاعفات متعلقة بالربو، ستؤدي التهابات الحلق البسيطة وكذلك آلام المفاصل إلى تعطيل أسبوعك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

احذر من الصراع على السلطة ؛ حافظ على الدبلوماسية وقم بتأكيد تأثيرك بأمان، سوف يجذب وجودك المغناطيسي حلفاء مهمين في رحلتك المهنية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تؤدي المشاريع التعاونية إلى مكاسب مالية ، ولكن توخي الحذر واختر شركائك بحكمة، كن إستراتيجيًا مع مواردك وركز على الاستقرار على المدى الطويل. 

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