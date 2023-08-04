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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة .. يخفف روعهم ويهدئ بالهم

دعاء القلق والتوتر
دعاء القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة

يصاب كثير من طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة بحالة من القلق والوتر ، بسبب الحصول على نتائج غير مرضية أو غير متوقعة ، ولهذا نسرط في هذا التقرير دعاء القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة ، من شأن ترديد هذه الكلمات التخفيف على الطلاب وأولياء الأمور ما يعانون منه.

دعاء القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة

في البداية ، يستحب للشخص الذي يصاب بالقلق والتوتر ، أن يردد كثير من الأذكار والأدعية ، ويكثر كذلك من الاستغفار والصلاة على النبي.

دعاء القلق والاكتئاب والخوف والضيق والوسواس الشديد.. وصايا ربانية احرص عليها

دعاء القلق والتوتر.. احرص عليه في جوف الليل وأثناء السجود


كما يستحب لطالب الثانوية العامة ، أن يردد هذه الكلمات لإزالة القلق والتوتر من داخله بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.
اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح و ضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة.
اللهم لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي و خوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.
اللهم آمن آمن خوفي واشرح صدري وفرج واشر همي وبدل حزني فرحا. اللهم اني اناجيك من همي و حزني و خوفي و قلقي و المي و كربي و جرحي و كسرتي فاغيثني.
“أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين” اللهم بدل خوفي بأمان و حُزني بفرح و همي بفرج.
“بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
اللهم آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله.

أدعية تزيل القلق والخوف

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». 
عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ -أَوْ فِي الْكَرْبِ-؟ أَللَّهُ أَللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ، فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا». قَالَ: «فَضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالرِّيحِ».

كيف أهدي نفسي من القلق ؟

وعلى الشخص المصاب بالقلق والتوتر والخوف ، أن يكثر من الخلوة في ساعات الليل ، ويناجي ربه ، فإن في الليل ساعة إجابة لا يرد الله فيها دعاء عباده ، فيطلبون منه ويجيب دعائهم.
كذلك عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ، ويصلي ركعتين لله في آخر الليل.
وروي عنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».

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