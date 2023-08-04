خبير تحكيمي : إلغاء هدف المصري قرار صحيح .. وضربة جزاء الأهلي واضحة

أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، أن قرار الحكم عبد العزيز السيد بإلغاء هدف المصري البورسعيدي في لقاء الأهلي في ربع نهائي كأس مصر، صحيح.



وأشار البلتاجي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن مروان حمدي لم يسجل الهدف ولكنه كان متسللاً وتداخل في اللعبة وأربك حسابات حارس الأهلي محمد الشناوي في الخروج وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً.



وأوضح أن ضربة جزاء الأهلي التي حصل عليها في لقاء المصري وسجل منها هدف التعادل واضحة تماماً لأنها جاءت نتيجة جذب لقميص حسين الشحات.



وأضاف:" اللوم الأكبر هنا على اللاعب وليس الحكم لأن القرار سليم تماماً".