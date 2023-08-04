ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% مساء أمس الخميس، بعد قرارين أعلنتهما السعودية ‏وروسيا من شأنهما تقليص الإمدادات في السوق حتى سبتمبر وربما بعد ذلك.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية ‏‏85.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 ‏دولار أو 2.6% ليصل إلى 81.55 دولار عند التسوية.‏

وقالت السعودية إنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا ‏لشهر ثالث بما يشمل سبتمبر، مضيفة أنه من الممكن تمديد الخفض أو زيادة ‏مقداره بعد ذلك.‏

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر.‏ كما قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن موسكو ستخفض صادرات ‏النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.‏

وتأتي هذه التخفيضات علاوة على قرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان ‏المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في يونيو بخفض ‏إمدادات النفط حتى عام 2024.‏

ومن المقرر أن يجتمع وزراء تحالف أوبك+ غداً الجمعة لمراجعة ظروف السوق.‏

وارتفعت أسعار النفط على الرغم من المخاوف من استمرار بعض البنوك ‏المركزية في جميع أنحاء العالم في زيادة أسعار الفائدة لتقليل التضخم المستمر، ‏وهو ما قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصاد وتقليل الطلب على النفط.‏