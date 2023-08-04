ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% مساء أمس الخميس، بعد قرارين أعلنتهما السعودية وروسيا من شأنهما تقليص الإمدادات في السوق حتى سبتمبر وربما بعد ذلك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 85.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.6% ليصل إلى 81.55 دولار عند التسوية.
وقالت السعودية إنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا لشهر ثالث بما يشمل سبتمبر، مضيفة أنه من الممكن تمديد الخفض أو زيادة مقداره بعد ذلك.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر. كما قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن موسكو ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
وتأتي هذه التخفيضات علاوة على قرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في يونيو بخفض إمدادات النفط حتى عام 2024.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء تحالف أوبك+ غداً الجمعة لمراجعة ظروف السوق.
وارتفعت أسعار النفط على الرغم من المخاوف من استمرار بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في زيادة أسعار الفائدة لتقليل التضخم المستمر، وهو ما قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصاد وتقليل الطلب على النفط.