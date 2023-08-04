مصرع طالب غرقا في ترعة بالشرقية

لقي طالب مصرعه غرقا بمياة ترعة بني حسن دائرة مركز اولاد صقر وتم إنتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي أولاد صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى.
تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أولاد صقر باستقبال "عبد الكريم م ع م ع" 16 سنة طالب مقيم بني حسن "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة بني حسن دائرة مركز اولاد صقر وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي اولاد صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.