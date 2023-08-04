صحف الإمارات|السيسي يدعو إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.. فلسطين تلجأ للصين بعد خيبة أملها في واشنطن.. انهيار أرضي بالهند دمر متاجر ومباني

محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين تذكر العالم بأهمية التسامح

العاهل الأردني يفتتح "مدينة الشيخ خليفة بن زايد" السكنية في الزرقاء للقوات المسلحة

تكاليف الدعاوى القضائية لترامب تفرغ خزائن حملته الانتخابية

«داعش» يعترف بمقتل زعيمه أبو الحسين القرشي

المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا

روسيا تحبط هجمات بالمسيرات قبل وصولها إلى موسكو

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، واستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وأكد السيسي، خلال استقباله أمس بالعلمين الجديدة، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، موقف مصر بدعم المسار السياسي، وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في ليبيا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي، في منشور عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أشاد السيسي بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

محليأ، أوضحت صحيفة البيان تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن جريمة داعش الإرهابي بحق الإيزيديين في سنجار العراق في 3 أغسطس 2014 تذكر العالم بأهمية ترسيخ التسامح والتعايش.

وأضاف : الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق مناسبة أليمة تذكر العالم كله بأهمية العمل على رفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق.



ذكرت صحيفة الخليج أن نورة الكعبي، وزيرة دولة، شددت في بيان دولة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات، على الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات وعدم الاستقرار، لافتة إلى أن وضع حد لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، ولا ينبغي لأحد أن يعاني المجاعة، ولا يمكننا التخاذل عن معالجة هذا التحدي. وأضافت: «إن الوقاية من انعدام الأمن الغذائي ممكنة من خلال تكاتف جهود تعزيز الأمن الغذائي، والنظر في توظيف حلول مبتكرة».

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى افتتاح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية في محافظة الزرقاء الأردنية، التي تضم 1032 شقة خصصت لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأقيمت المدينة السكنية على مساحة 288 دونما ضمن الأراضي المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، وأنشئت بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، من كارثة بنهاية شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية.

وقال ميقاتي، في بيان له، إن "لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية، في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري".

وأضاف أن "خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد"، وتابع: "تواصلت مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة".



ولفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى مطالبة أمير الإيزيديين في العراق والعالم، الأمير حازم تحسين بك، بإصدار قرار دولي للاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، حاثاً على تقديم المزيد من الدعم من أجل تعويض المتضررين.

وقال تحسين بك، في كلمة، أمس: «إننا نقوم اليوم باستذكار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أبناء الديانة الإيزيدية في الثالث من أغسطس 2014، هذه الجريمة البشعة النكراء التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ بدون أي ذنب قد اقترفوه».



وأفادت صحيفة البيان بتأكيد المتحدث باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، في تسجيل غير مؤرخ على قناة للتنظيم على «تيليجرام» مقتل زعيم التنظيم أبو الحسين الحسيني القرشي.

وذكر المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أن مقتل زعيمه وقع خلال اشتباكات في إدلب شمال غربي سوريا. ولم يحدد متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.

وأعلن المتحدث تعيين أبي حفص الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم المتطرف.



وذكرت صحيفة الخليج أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وجه أمس، انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها «مخيبة للآمال».‏

وقال في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية، بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله: «مرت 3 سنوات على الوعود التي قطعها بايدن، ولم نرَ سوى تجديد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس الشرقية»، وفقاً لصحيفة «الحدث» الفلسطينية.

دوليأ، قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يتكبد ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية، وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع. ولا يفتقر ترامب إلى السيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيس في الانتخابات المنتظرة العام القادم. غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.



وفي سيتق المتصل، دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين على اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

خلال مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن، أجاب الملياردير الجمهوري بنفسه بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.



أفادت صحيفة البيان أن العسكريون في النيجر أعلنوا، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، إبطال اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ داعش.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنّه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".



أشارت صحيفة الخليج إلى إعلان روسيا، أمس الخميس، أنها أسقطت سبع مسيّرات على بعد 200 كلم عن موسكو، والقضاء على 850 جندياً أوكرانياً، بينما قالت أوكرانيا إنها أسقطت نحو 15 مسيّرة فوق العاصمة كييف، وذكرت أن الروس يفشلون في التقدم في جبهات القتال في جنوب وشرقي أوكرانيا، لكنهم متحصنون جيداً في منطق معكوس ينبئ عن عدم قدرة الهجوم الأوكراني على تحقيق أي تقدم على الأرض.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن مسؤولون قالوا اليوم الجمعة إن عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار أرضي في ولاية بشمال الهند دمر بعض المتاجر على ممر جبلي وجرف المباني إلى نهر أسفله.

وأوضح ناندان سينغ راجوار المسؤول في إدارة الكوارث أن الحادث وقع مساء أمس الخميس بعد انهيار جزء من تل في ظل هطول أمطار غزيرة على منطقة جوريكوند بولاية أوتار كاند الجبلية.