عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قطع نادرة .. أسرة مصرية تحول منزلها إلى متحف خاص".



حالة من الشغف والاهتمام بجمع التحف النادرة حولت منزل القطبان علاء جمال وزوجته منى العوادلي إلى متحف خاص مليء بمجموعة من الأعمال الفنية القديمة والحديثة التي جمعاها خلال سفرهما حول العالم على مدار 37 عاما.

وبعض هذه القطع ورثاها من عائلاتهما التي كان لديها الشغف ذاته بالتحف مثل الساعات، وقبل الزواج، كان القبطان علاء يسافر إلى دول العالم المختلفة بحكم عمله، وكان يحصل على مقتنيات ثمينة من أفريقيا والشرق الأقصى وفرنسا وإنجلترا، كما جمع الزوجان عددا كبيرا من القطع والمقتنيات.



تمتلئ حوائط وغرف المنزل بمزهريات نادرة يعود تاريخها إلى تسعينيات القرن التاسع عشر وبساعات ولوحات أخرى تعود إلى عصور مختلفة وكل منها له قصة وذكرى فريدة منذ أكثر من 50 دولة حول العالم.

