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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو وإصابة 6 أشخاص

صدى البلد

شهد محور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان انقلاب سيارة ميكروباص صباح اليوم الجمعة ما اسفر عن إصابة 6 اشخاص بإصابات مختلفة، تم نقلهم للمستشفى ورفع آثار الحادث. 

 

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محور 26 يوليو ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد المنصورية اتجاه ميدان لبنان.

أسفر الحادث عن سقوط ٦ مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

جنبت إدارة شرطة المرور آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

محور 26 يوليو ميدان لبنان انقلاب سيارة ميكروباص النجدة انقلاب سيارة

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