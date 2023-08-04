رسميا.. تشيلسي يضم أكسيل ديساسي من موناكو

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع لفرنسي الدولي أكسيل ديساسي من موناكو لمدة ست سنوات.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن ديساسي وقع على عقود انضمامه إلى البلوز حتى صيف 2029.

وخاض ديساسي - البالغ عمره 25 عاما،أربع مباريات دولية و130 مباراة في دوري الأضواء الفرنسي.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أكدت أنها ستكلف خزينة الفرنسي نحو 45 مليون يورو (49.23 مليون دولار).

ويتطلع نادي تشيلسي إلى استعادة حظوظه تحت قيادة المدرب الجديد بوتشيتينو بعدما احتل المركز 12 في الدوري الموسم الماضي وهو الأسوأ له منذ عام 1994.