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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تستعد لإطلاق هاتف Vivo V29e في الأسواق العالمية

فيفو
فيفو

 

أطلقت شركة "فيفو" طراز Vivo V29 5G في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهي الآن على وشك إطلاق طراز جديد ينتمي لنفس العائلة في السوق العالمية يسمى Vivo V29e.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، ظهر الهاتف الذكي القادم ، المعروف بالاسم الكودي Vivo V2303 ، على موقع شهادة Bluetooth SIG، وإلى جانب تأكيد رقم الطراز الخاص به ، تكشف الشهادة أيضًا أن الجهاز سيكون مزودًا بدعم Bluetooth 5.1. علاوة على كل ذلك، كشفت التسريبات بعض المعلومات حول V29e.

فيفو

سبق أن أكدت عدة تقارير منذ فترة أن هاتف “فيفو” Vivo V29e 5G برقم الطراز V2304 سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية بمعالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 7000 تقترن في عملها مع خيارات ذاكرة الوصول العشوائي  8 GB و 12 GB ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم.

سوف يستمد الجهاز قوته من خلال بطارية سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مدعومة بشحن سريع بسرعة 80 وات. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، يقال إن الهاتف الذكي مزود بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في اللوحة الخلفية.

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على صعيد آخر، تم إطلاق  Vivo V29 5G  ويحتوي على لوحة عرض نوعها AMOLED منحنية الحواف مقاس 6.78 بوصة بدقة 1260 × 2800 بكسل ويعمل من خلال معالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 778G يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم وبطارية 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

فيفو vivo Vivo V29e Vivo V29 5G Bluetooth كوالكوم

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