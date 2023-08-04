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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق بوسترات الشخصيات لفيلم العميل صفر

صدى البلد

كشفت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج عن بوسترات شخصيات فيلم العميل صفر من بطولة النجم أكرم حسني تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض ابتداءً من يوم 16 أغسطس الجاري.

يظهر أبطال الفيلم على البوسترات كل حسب شخصيته بما يميزها من ملامح شكلية وملابس، فيظهر النجم أكرم حسني مرتديًا يونيفورم حارس الأمن ونظارة شمسية في تناقض واضح يوحي بالجدية والخطورة التي يتوهمها البطل في نفسه. ويغلب على ألوان البوسترات اللونين الأحمر والأصفر بدرجاتهم الساخنة، حيث يظهر الأبطال في مقدمة الصورة وفي الخلفية بهو واسع تبدو عليه ملامح الفخامة والثراء، فيما يبدو أنه المكان الذي يحرسه البطل أو ربما موقع المهمة السرية التي سيخوضها العميل صفر.
 

يبدأ عرضه 16 أغسطس.. طرح برومو فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني

أكرم حسني يطرح البوستر التشويقي لفيلم العميل صفر



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
العميل صفر
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