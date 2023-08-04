أول رد من صناع "ع الزيرو" على ترويجه لتجارة الأعضاء

رد الدكتور مدحت العدل علي ما قيل حول فيلم ع الزيرو وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية.



قال العدل : انا رجل طبيب بشري و ضد تجارة الأعضاء البشرية و أحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودين في كل مكان و هم مافيا لبيع الاعضاء و الامر ليس مقتصرا على مصر فقط بل في كل دول العالم، لن ندفن رؤوسنا في الرمال و سنواجه مثل هذه الجرائم و نتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابه محترمة وتعي و تقدر قيمة فيلم ع الزيرو و ما يدعو اليه من قيم انسانية ومحاولة التصدي لهذه التجاره المحرمه و المجرمه في العالم كله.

قررت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيزو من بطولة محمد رمضان طرحه في دور العرض السعودية بعد أيام من طرحه في السينمات المصرية.

حيث من المقرر أن تستقبل السينمات السعودية فيلم “ ع الزيرو ” يوم 10 أغسطس القادم ، أي بعد ما يقرب من 10 أيام علي طرحه في السينمات المصرية.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

ومن المقرر طرح العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وللمناطق الأخرى.

وكان أخر اعمال محمد رمضان فى السينما هو “ هارلي ” ، والذى يتم عرضه حاليا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.