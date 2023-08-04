بعد اللعب والفسح.. طريقة إزالة البقع الصعبة من الملابس

تعد بقع العشب الصعبة من المشكلات الشائعة التى تواجه ربة المنزل خلال فصل الصيف بسبب الذهاب للحدائق والمتنزهات

نعرض لكم كيفية إزالة بقع العشب والنباتات وذلك وفقا لما جاء في موقع “nbcnews”



ملابس

يوصى بمعالجة بقع العشب بمزيل البقع أو القليل من منظف الغسيل شديد التحمل (يحتوي على الإنزيمات اللازمة لإزالة البقع). "

ضعي مزيل البقع على القماش بأصابعك أو بفرشاة ذات شعيرات ناعمة.

يترك جانبا لمدة 15 دقيقة ثم يغسل كالمعتاد.

إذا بقيت البقع أو أقدمت ، امزج محلولًا من مبيض الأكسجين والماء البارد واترك الملابس تنقع طوال الليل ، ثم اغسلها ".



