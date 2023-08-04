مني الشاذلي: الشعب الأردني له محبة خاصة لمصر وللمصريين

قالت الإعلامية منى الشاذلى، خلال برنامجها “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إن الشعب الأردنى له محبة خاصة لمصر وللمصريين، مضيفة: "ولذا أقدم الشكر لمهرجان جرش الأردنى على التكريم".



وكرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الإعلامية المصرية منى الشاذلي، ضيفا لشرف مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.

واستقبل الجمهور الأردني منى الشاذلي وسط حالة من الحفاوة والترحيب، داخل المسرح الروماني الجنوبي بمدينة جرش التاريخية.

تكريم منى الشاذلي

وقررت إدارة مهرجان جرش ووزارة الثقافة الأردنية تكريم الإعلامية منى الشاذلي، ضيفا لشرف المهرجان، كتقليد يتم للمرة الأولى في تاريخ جرش منذ تأسيسه في عام 1983.

وكذلك جاءت مصر ضيفا لشرف المهرجان وفقا لتاريخها وتأثيرها الثقافي الممتد.