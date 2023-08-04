السودان يطلق حملة تطعيم شاملة ضد الحصبة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الجمعة، أنها ستطلق حملة لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة في جميع أنحاء البلاد، حيث أجبر أكثر من ثلاثة ملايين شخص على ترك منازلهم منذ بدء القتال في أبريل.

وقال وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم إن: "معظم مخيمات النازحين تقدم خدمات التطعيم من خلال فرق طبية متنقلة"، وقدمت الجرعات من قبل صندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة اليونيسف.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يُرجح أن تكون مناطق النيل الأبيض وسنار أولى الولايات المستهدفة بالإضافة إلى المناطق النائية، بما في ذلك دارفو، التي شهدت بعضا من أسوأ المعارك، تحظى بالأولوية على الرغم من أن مستويات التوظيف تصل إلى 60٪ بسبب نقص التمويل.

وليس من الواضح كيف سيتعاملون مع القتال الدائر بين القوات العسكرية المتنافسة في السودان، أو ما إذا تم منحهم ممرًا آمنًا للقيام بعملهم.

وقال وزير الصحة السوداني لـ"بي بي سي" إن بعض المناطق كانت أكثر صعوبة من غيرها، وفي ولاية الجزيرة تغطي خدمة التطعيم 90٪ من الأطفال بما في ذلك النازحين داخليا، وفي بعض الولايات انخفضت خدمات التطعيم من 60٪ إلى 47٪ فقط".

وأشار الوزير السوداني، إلى أن الحصبة مصدر قلق خطير، حيث تم اكتشاف 1000 حالة في سبع ولايات وعدد وفيات الأطفال.