استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين

استشهد شاب برصاص مستوطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال هجوم تم تنفيذه على قرية برقة شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بالرصاص الحي، حيث وصفت جروحه بالخطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.