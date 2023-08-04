عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة غير متوقع

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرار المركزي برفع سعرالفائدة أمس كان قرارا خارج التوقعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” بقناة المحور"،:" البنك المركزي المصري كان لديه توجه لتقليل وتقييد التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة، ويعتبر هذا القرار استكمالا لطرح البنوك المصرية "الأهلي – مصر" شهادات دولارية لزيادة السيولة في الجهاز المصرفي.

ونوه إلي أن معدلات التضخم في مصر مرتفعة، نظرا لعدة أسباب ومنها أن مصر دولة مستوردة، وتضخم الأسعار العالمية، فضلا عن تأثير توقف السعودية وروسيا عن ضخ النفط بواقع مليون برميل في السعودية، و500 ألف برميل في روسيا، مما يؤدي إلى زيادة أسعار النفط.