أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. دعم رئاسي لـ أصحاب الحرف التراثية

أخبار مصر.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم لـ الحرف التراثية بمختلف المحافظات من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إنجازات فى عهد الرئيس السيسي | التضامن تتوسع في تقديم الدعم لأصحاب الحرف التراثية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم للحرف اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لها وإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

بالأرقام .. ما تم إنجازه في عهد الرئيس السيسي بقطاع الطرق والكباري

نفذت وزارة النقل عددا من المشروعات العملاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، شملت تطوير الطرق والمحاور والكبارى وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانىء البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.

مشروعات قومية واستثمارات.. وزير الري: سرعة منح تراخيص الشواطئ المستوفية للشروط

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

التضامن: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتسويق منتجات التراث الحرفي

اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز الحفاظ على التراث الحرفي والمهني، وفي تنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنمية الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.

مصر للطيران: تشغيل خط مباشر جديد بين القاهرة ونيودلهي

أقلعت في الساعات الأولي من صباح اليوم أولي رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

مصر للطيران للأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع شركة FLY EGYPT

شهد الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للأسواق الحرة وأحمد الحلو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Fly Egypt توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة Fly Egypt و يأتى هذا التوقيع فى إطار جهود الشركة نحو تعظيم العائد وتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين لأعمال التطوير

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير.

خدمة جديدة.. السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لتحصيل ثمن التذكرة بالفيزا.. تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان، كروت الخصم المباشر، الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

100 يوم صحة.. تقديم خدمات طبية مجانية لـ 15 مليون مواطن

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 15 مليون و546 ألفا و272 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، في جميع محافظات الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بالإنفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من29 يوليو حتى 4 أغسطس 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

تقضى على الزحام والانتظار فى الطوابير |ماكينات جديدة لحجز تذاكر القطارات

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ماكينات بمحطات القطارات ، لحجز التذاكر وا لدفع ثمن التذكرة بالفيزا وذلك لتوفير الجهد والوقت على الركاب ،كما تقضى على الطوابير والتزاحم خاصة فى الأعياد والمناسبات .

أبيلا مصر تعلن عودة خدمة الحجز الإلكتروني لقطارات النوم

أعلنت شركة أبيلا مصر المشغلة لقطارات النوم التابعة للسكك الحديدية عودة خدمة الحجز الإلكترونى بعد توقفها للإصلاح.

مصر تستعد لتموين أول سفينة بالميثانول الأخضر .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان استعداد مصر لتموين أول سفينة بالميثانول الأخضر.

30 طائرة جديدة.. ايركايرو تضاعف أسطولها الجوي بحلول 2027

أعلن حسين شريف رئيس شركة إير كايرو الذراع الإقتصادي للطيران المنخفض التكاليف للشركة الوطنية مصر للطيران، أنها فى الطريق إلى 60 طائرة بحلول 2027.