مصر تستعد لتموين أول سفينة بالميثانول الأخضر .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان استعداد مصر لتموين أول سفينة بالميثانول الأخضر.

أوضح الانفوجراف أن مصر تستعد لتكوين تموين أول سفينة بالميثانول الأخضر في مصر عبر المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف شهر أغسطس المقبل، كما يوجد لدى هيئة قناة السويس العديد من طلبات السفن للتزود بهذا النوع من الوقود.

واشار الانفوجراف الي ان استثمارات المشروع تصل الي ٤٥٠ مليون دولار ، وسيقام في دمياط ، كما يهدف المشروع الي انتاج ٤٠ الف طن سنويا من الميثانول الأخضر .

وتابع ان هناك ٢٠٠ الف طن سنويا يمكن زيادتهم علي طاقة المشروع مشيرا الي انه يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية.

واشار الي ان المشروع يشمل انشاء محطة طاقة متجددة بقدرة ٤٠ ميجاوات للطاقة الشمسية و انشاء محطة طاقة رياح بقدرة ١٢٠ ميجاوات ومحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة ٦٠ ميجاوات، كما سيتم انشاء محطة تحلية مياه .