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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: تشغيل خط مباشر جديد بين القاهرة ونيودلهي

مصر للطيران
مصر للطيران

أقلعت في الساعات الأولي من صباح اليوم أولي رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مصرللطيران التي تهدف إلي زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نمواً في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران، صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

وأكد زكريا أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصرللطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

وأضاف زكريا أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الأسيوية، وسوف تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر علي مصرللطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، وبتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلي الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي خط نيودلهي عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.

 

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