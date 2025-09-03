متحور ستراتوس.. حسام حسني يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إن متحور "ستراتوس" (XFG) الجديد من كورونا، ظهر في أمريكا، لافتا إلى أن العالم في هذه الفترة يشهد مرحلة نشاط للفيروسات.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الوضع الحالي يؤكد أن هناك انتشار فيروس بالبلاد المجاورة، وأن هناك إصابات بأدوار تنفسية في مصر وأن جميع الإصابات ليست خطيرة على المريض.

ولفت إلى أن هناك انتشارا للفيروسات، وتصيب الجهاز التنفسي العلوي، ولا تمثل خطورة، ولذلك على المواطنين الحذر، مشيرا إلى أنه على كل مواطن عدم الجلوس في أماكن مغلقة، وبها عدد كبير من الناس، والتوقف عن التدخين.

وأشار إلى أن هناك عادت صحية يجب الالتزام بها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المناعة تعني 5 أشياء، هي: "النوم السليم، تناول الأغذية السليمة، البعد عن التدخين، الابتعاد عن التوتر، الابتعاد عن التلوث الجوي".