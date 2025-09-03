قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تطلق مركزًا دوليًا لعلاج الأورام بالطب النووي.. و«أيوب» يؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى|فيديو

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
محمود محسن

تحدّث الدكتور محمد أيوب، المشرف على شبكات الأعمال بمكتب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنشاء مركز دولي لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي والعلاج الإشعاعي، تابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: "دور الهيئة أن تكون ذراع الدولة المصرية في تقديم وتنظيم الخدمات الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التأمين الصحي الشامل، فصحة المواطن المصري أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدّمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى فكرة المركز الدولي لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي، فقد بدأت خطواتنا في الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الجانب الروسي منذ فترة طويلة، وكان الهدف منها نقل خبرات كبيرة، خصوصاً أن مجالات التعاون بين البلدين واسعة وتعود إلى سنوات طويلة".

وتابع: "نستهدف من هذا التعاون أن نمتلك أحدث التقنيات بالتعاون مع روسيا، وننقل الخبرات، ونرفع مستوى كوادرنا الطبية. وأؤكد أنّ مصر كانت وما زالت قاطرة الطب في الوطن العربي، وعندما نتحدث عن مشروع إقليمي ودولي بهذا الحجم، فإننا نسعى إلى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في مصر، ولأشقائنا في الوطن العربي، إلى جانب تطوير السياحة العلاجية. كما يهدف المركز الدولي إلى تسريع وزيادة دقة التشخيص، ما يرفع بدوره فرص الشفاء من أمراض الأورام".

محمد أيوب شبكات الأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمراض الأورام الطب النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد