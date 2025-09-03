مصر تطلق مركزًا دوليًا لعلاج الأورام بالطب النووي.. و«أيوب» يؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى|فيديو

تحدّث الدكتور محمد أيوب، المشرف على شبكات الأعمال بمكتب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنشاء مركز دولي لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي والعلاج الإشعاعي، تابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: "دور الهيئة أن تكون ذراع الدولة المصرية في تقديم وتنظيم الخدمات الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التأمين الصحي الشامل، فصحة المواطن المصري أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدّمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى فكرة المركز الدولي لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي، فقد بدأت خطواتنا في الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الجانب الروسي منذ فترة طويلة، وكان الهدف منها نقل خبرات كبيرة، خصوصاً أن مجالات التعاون بين البلدين واسعة وتعود إلى سنوات طويلة".

وتابع: "نستهدف من هذا التعاون أن نمتلك أحدث التقنيات بالتعاون مع روسيا، وننقل الخبرات، ونرفع مستوى كوادرنا الطبية. وأؤكد أنّ مصر كانت وما زالت قاطرة الطب في الوطن العربي، وعندما نتحدث عن مشروع إقليمي ودولي بهذا الحجم، فإننا نسعى إلى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في مصر، ولأشقائنا في الوطن العربي، إلى جانب تطوير السياحة العلاجية. كما يهدف المركز الدولي إلى تسريع وزيادة دقة التشخيص، ما يرفع بدوره فرص الشفاء من أمراض الأورام".