محافظات

مسعف وسائق ببني سويف يعيدان 70 ألف جنيه وهاتف محمول لمصاب في حادث سير

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بنى سويف، اليوم الأربعاء، على 70 ألف جنيه مصري وهاتف محمول ودبلة ذهبية لمصاب فى حادث سير على طريق بني سويف دمو.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف بنى سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل أمام قرية نعيم   بطريق بنى سويف الفيوم  دائرة مركز بنى سويف.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف تضم المسعف محمد علي زكي والسائق  ربيع سيد أحمد إلى موقع البلاغ ونقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وعثر السائق والمسعف أثناء نقل المصاب  إلى المستشفى، على مبلغ مالي 70 ألف جنيه نقدا، تليفون محمول ،دبلة ذهبية.

من جانبه، وجه مدير مرفق إسعاف بني سويف، السائق والمسعف بجمع المبلغ وتسليمه بمحضر أمانات رسمي داخل مستشفى بني سويف التخصصي، إلى  شقيق المصاب.

بني سويف إسعاف بني سويف محافظة بني سويف

