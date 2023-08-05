30 طائرة جديدة.. ايركايرو تضاعف أسطولها الجوي بحلول 2027

أعلن حسين شريف رئيس شركة إير كايرو الذراع الإقتصادي للطيران المنخفض التكاليف للشركة الوطنية مصر للطيران، أنها فى الطريق إلى 60 طائرة بحلول 2027.

وقال حسين الشريف، عبر حسابه على فيسبوك، إنه سوف ينضم لأسطول الشركة خلال ساعات الطائرة رقم 13 من طراز A320neo ، وهى الطائرة الأولى فى المرحلة الثانية من خطة عمل الشركة التى تستهدف رفع أسطولها من 30 الى 60 طائرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، "نعمل جميعا على رفع وتحديث البنية التحتية للشركة لإعداد جيلين ثان وثالث من النابهين فى صناعة النقل الجوى.

وارتفع أسطول إيركايرو خلال عامى 2022 و 2023 من 7 طائرات الى 30 طائرة حديثة ذات مقاعد فى درجة واحدة لخدمة حركة السفر من و الى مناطق الجذب السياحى الى مصر .

كان الفريق عباس حلمى وزير الطيران، أعلن أن وزارة الطيران تعمل على تطوير مختلف المطارات المصرية وزيادة طاقتها الٱستيعابية لتحقيق خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح فى عام 2030، وتتبنى الوزارة أيضا خطة من أجل تحديث وتطوير ودعم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران، وشركة ايركايرو التابعة للوزارة.