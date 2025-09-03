زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

التقطت ميكروفونات البث المباشر محادثة جانبية مثيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، تمحورت حول موضوعات غير تقليدية مثل زراعة الأعضاء البشرية وإمكانية إطالة عمر الإنسان حتى 150 عاما.

جاء ذلك خلال العرض العسكري الكبير الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، جرت هذه المحادثة أثناء سير الزعيمين إلى جانب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ضمن موكب ضم أكثر من 20 قائدا وزعيما عالميا.

وخلال السير نحو منصة تيانانمن، سمع مترجم بوتين يتحدث عن التقدم في مجال التكنولوجيا الحيوية، متطرقا إلى احتمالات زراعة الأعضاء وتجديد الخلايا البشرية وربما الوصول إلى "الخلود".

ورد شي جين بينغ بالإشارة إلى أن بعض الدراسات تتوقع أن يتمكن الإنسان في هذا القرن من العيش حتى 150 عامًا.

وقد أثارت هذه المحادثة، التي التقطت عن غير قصد، تفاعلاً واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، دون صدور أي تعليق رسمي من موسكو أو بكين بشأنها.

في السياق نفسه، ألقى الرئيس الصيني كلمة أمام أكثر من 50 ألف شخص، أكد فيها أن العالم يقف أمام مفترق طرق بين السلام والحرب. كما استعرض الجيش الصيني أحدث ما توصل إليه من تقنيات عسكرية، شملت صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة بحرية.

تزامن الحدث مع زيارة بوتين الرسمية إلى الصين، والتي شهدت توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة أبرزها الطاقة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اتفاق مبدئي لإنشاء خط جديد لأنابيب الغاز، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بالتسعير أو آليات التمويل.