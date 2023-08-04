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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتسويق منتجات التراث الحرفي

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز الحفاظ على التراث الحرفي والمهني، وفي تنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنمية الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على دعم قطاع الحرف اليدوية بسبل متعددة تشمل إتاحة أصول إنتاجية وأدوات عمل، وتوفير إقراض ميسر، ودعم المشروعات متناهية الصغر، كما تشمل التدريب، وتحسين التصميمات بما يتلاءم مع كافة الأذواق، وفتح فرص تسويق داخل مصر وخارجها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تظل أكثر من قطاع انتاجي يشمل 400 مركز أسر منتجة، و71 مركز تكوين مهني، رعاية الأسر المنتجة، كما تشرف الوزارة على 488 جمعية تعاونية إنتاجية في مجالات الجلود والأثاث، والمفروشات، والسجاد، والكليم، والملابس، والنسيج، والتريكو، هذا بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية الذي يدعم بقوة قطاع الحرف التراثية واليدوية بشكل عام مما يساهم في إيجاد فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة، وتدوير رأس المال المحلي، مع الحرص على الحماية الاجتماعية والتأمينية للحرفيين والمنتجين والعارضين العاملين تحت هذا القطاع.

وأكدت القباج أن مصر تضم شيوخ للمهن المختلفة وكوادر فنية رائعة يجب الاستفادة من خبراتها والاستثمار بها، حتى نضمن الإبقاء على الإرث الثقافي والتاريخ الفني والقوى الناعمة التي تمتلكها مصر على مدار تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي.

كما ذكرت أهمية تحديث التصميمات التي تخص المنتجات المختلفة بما يتناسب مع التطور والتحديث التي تمر به مصر في الوقت الحالي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة وكافة المحافظات لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إقامة مثل تلك المعارض بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لافتا إلى قيام الوزارة بمساعدة كافة  الحرف والمنتجات التراثية واليدوية بالقري والمحافظات المصرية والترويج الإلكتروني لتلك المنتجات عبر منصة "أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية، حيث تلقي هذه المنصة رعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات، مشيراً إلى جهود الوزارة في توفير القروض الميسرة للشباب عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص العمل للمرأة والشباب.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على تنمية مصالح التعاونيات الانتاجية والتجمعات الحرفية والعمالة غير المنتظمة بشكل عام، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية للحفاظ على الحرف التراثية وتسويقها داخل وخارج البلاد.

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