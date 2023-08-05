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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل وسريع.. طريقة عمل البقسماط المقرمش

طريقة عمل البقسماط
طريقة عمل البقسماط المقرمش

تقدم الشيف زهرة العمدة طريقة عمل البقسماط المقرمش زي الأفران بدون تعقيدات، سهل وسريع. 


المقادير:
3 أكواب دقيق
ربع كوب زيت نباتي
ملعقة كبيرة خميرة
كوب ماء دافئ 
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
سمسم مخلوط مع القليل من الماء  


الطريقة:
في وعاء عميق يوضع الخميرة والسكر والزيت ونصف كوب ماء دافئ ويترك حتى يخمر لمدة 5 دقائق. 

يضاف الدقيق ويقلب ثم يضاف باقي الماء حتى نحصل على عجينة طرية، ونستمر بالعجن 5 دقائق أو حتى تصبح عجينة ناعمة وطرية ولا تلتصق باليد. 

تغطى العجينة وتترك لتخمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

نفرد العجينة على شكل مستطيل ونقطعها بشكل مستطيلات صغيرة.

نقوم بفردها براحة اليد ونقوم بلفها بشكل رول ونغمسها بالسمسم المخلوط بالماء. 

نضعها في صينية فرن مدهونة زيت ونتركها تتخمر في مكان دافئ مدة نصف ساعة.

نقوم بتشغيل الفرن على حرارة 150 درجة ويوضع البقسماط لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى يأخذ لونا ذهبيا من كل الجوانب، ويطفأ الفرن ويترك حتى يبرد في الفرن، وبألف صحة.

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