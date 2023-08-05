صحف الكويت| السيسي يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا ..ودول غرب أفريقيا تضع خطة لتدخل عسكري وشيك في النيجر

السعودية والكويت تحذران مواطنيهما في لبنان بسبب الاشتباكات

وزير الدفاع التشادي: لن نتدخل في انقلاب النيجر

بمشاركة أمريكية وصينية.. "اجتماع جدة" يبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية

الولايات المتحدة تعلن تجميد بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر

الاتحاد الأوروبي يشدد على عدم السماح لإيران بتطوير أي سلاح نووي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعمه للمسار السياسي في ليبيا، وضرورة إجراء انتخابات عامة تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقده السيسي مع رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور القاهرة،

ودعا السيسي إلى خروج "كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة الدولة لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها"، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا" أن السفارة الكويتية في لبنان أصدر تحذيرًا لمواطنيها هناك قالت فيه": "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وأشارت "الجريدة" إلى أن السفارة السعودية في لبنان قد أصدرت تحذيرًا مماثلاً، اليوم السبت، قالت فيه: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

وذكرت "القبس" أن مدينة جدة، تستضيف اليوم اجتماعًا لمُستشاري الأمن القومي وممثلي عدد من الدول لبحث الأزمة الأوكرانية، وسيبحث الاجتماع، سبل "حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية"، و"بما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيشارك في الاجتماع، بينما قالت الخارجية الصينية، الجمعة، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي، سيزور جدة لحضور المحادثات.

دوليًا، قالت "الراي" إن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أكد أن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

وذكرت "الأنباء أن وزير الدفاع التشادي داود يايا براهيم أعلن عبر التلفزيون الرسمي، إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الولايات المتحدة أعلنت تجميد بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، قبل أقل من أسبوعين. وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستقدم المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية فقط للنيجر، لافتاً إلى أن بلاده ستوقف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تستفيد منها حكومة نيامي.

وأفادت "الوطن" بأن الاتحاد الأوروبي جدد عزمه عدم السماح لإيران بتطوير أو حيازة أي سلاح نووي، لافتاً إلى التزامات طهران في هذا الشأن بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وعبّر التكتل الأوروبي في بيان، أمام مؤتمر الأطراف الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في فيينا، عن القلق العميق إزاء التقارير المتتالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي توّثق "التسارع المثير للقلق" في برنامج إيران النووي، وتوسيع قدرتها على التخصيب وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.