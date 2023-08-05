جمبسوت جريئة.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها.. شاهد

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت بسمة بوسيل مرتديه جمبسوت باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيالمكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتهاكما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

يذكر ان قد نشرت الفنانة بسمة بوسيل، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا عبرخاصية الاستورى ترد فيه على تامر حسنى بعد رسالته لها.

وقالت بسمة بوسيل : "يا تيمو أنت كمان عندي زي ما أنا عندك وربنا يوفقك في شغلك".

وعلق تامر حسنى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزلموضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولا مش أنا اللي ممكن أعملكده .. رغم الظروف الحالية ... مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهمايحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر".

وأضاف تامر حسنى : تاني حاجة أنا بحب أهزر معاكم دايمًا من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضرفي دماغي أنا على طبيعتي معاكم، ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعنيأنا بفرح لما بلاقي أغانيا بتغنوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا .. دهلسة في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله.. كده مش هنزلها".