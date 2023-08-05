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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية فى علاج التهاب الجيوب الأنفية

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن التهاب الجيوب الأنفية الحاد ينتج عن العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد، وتسمى هذه الحالة أيضًا بالتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي. ​

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن التهاب الجيوب الأنفية البكتيري  يحدث بشكل أقل شيوعًا. 

علاج التهاب الجيوب الأنفية.. وأفضل الأدوية

كيف يمكنك علاج التهاب الجيوب الأنفية بنفسك


هل يمكن استخدام المضادات الحيوية في علاج التهاب الجيوب الأنفية

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام؛ حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي. ​

منشور هيئة الدواء 

كل ما تريد معرفته عن الدعامة القلبية .. ومتى يتم تركيبها؟

 

كشفت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المعلومات الهامة ، بخصوص الدعامة القلبية ، والحالات التي تحتاج إلى تركيبها. 

 وقالت هيئة الدواء ، الدعامة القلبية عبارة عن أنبوب صغير يتم تركيبه في الشرايين التاجية لتثبيت ممرات مفتوحة للمحافظة على تدفق الدم إلى القلب.

هيئة الدواء : تركيب الدعامة عند الإصابة بتصلب الشرايين

وأشارت هيئة الدواء ، إلي انه يتم تركيب الدعامة عند الإصابة بتصلب الشرايين، عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت قد تتصلب جدران هذه الشرايين، وذلك على عكس الشرايين السليمة التي تكون مرنة ولينة.

الجيوب الانفية نزلات البرد المضادات الحيوية

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