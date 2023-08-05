بالغزل والحب.. خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك صوراً تجمعهم، وكتب: “كل سنة وانتي طيبة لكل حياتي بحبك يا أفضل شيء حصل في حياتي”.

صدرت أحدث الأغنيات المنفردة للنجم المصري خالد سليم بعنوان "في طريق الهوى" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

بقالب غنائي طربي - رومنسي جاءت أغنية "في طريق الهوى"، حيث عاد خالد سليم بأغنيته الجديدة إلى الزمن الفني الجميل من حيث الجُمل اللحنية والأداء الطربي الذي قدمه بإحساس.

أغنية "في طريق الهوى" من كلمات إيهاب عبد العظيم والحان وتوزيع نيس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.