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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تفجيرات أبراج الكهرباء.. بيان عاجل من القوات المسلحة العراقية

العراق - علم
العراق - علم

أصدرت  القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بيانا عاجلا حول أعمال التخريب التي طالت أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها : في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ، تحاول العصابات الإرهابية المنهزمة المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية.

وأضاف البيان : وكان آخرها تفجير يطال أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك . ف) بمنطقة خان بني سعد.

وشدد البيان علي أنّ الأجهزة الأمنية المعنية كان لديها معلومات استخبارية دقيقة عن وجود محاولة بهذا الشأن ، حيث  توصلت إلى خيوط مهمة عن العناصر التي قامت بهذا العمل الإرهابي الجبان ، الذي يستهدف راحة المواطنين وكذلك الجهات التي لا تستبعد أنها كانت وراء هذا الاستهداف.

وتابع البيان : وعلي الفور  وجه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.

واستطرد : كما نؤكد أنّ العناصر التخريبية والجهات التي تقف وراءها ستكون في قبضة رجال قواتنا الأمنية ولن تسمح بالمساس باقتصاد وثروة البلاد.

كما دعت القيادة العامة للقوات المسلحة  المواطنين العراقيين  بضرورة أن يكونوا شركاء في الحفاظ على الأمن ومساندة الجهد الأمني من خلال تقديم أية معلومة عن أية حالة مشتبه بها تمسّ أمن العراق ، خاصة ما يتعلق بعمليات التخريب.
 

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