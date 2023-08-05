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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أضخم صفقة في التاريخ.. نابولي يشترط 500 مليون يورو لرحيل أوسيمين للهلال

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن موقف نادي نابولي الإيطالي من رحيل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لصفوفه الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب حساب الصحيفة السعودية على موقع تويتر:" مصادر عكاظ : قدمت إدارة نادي الهلال عرضا للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بقيمة 120 مليون يورو، فيما طالبت إدارة نابولي الإيطالي بمبلغ 500 مليون يورو لبيع عقد اللاعب".


يذكر أن انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو  هو أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.


وأبرم الهلال العديد من الصفقات العالمية خلال الصيف الحالي، إذ تعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم.
ويستعد الهلال لمواجهة مواطنه الاتحاد اليوم السبت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

نابولي أوسيمين الهلال نادي الهلال البطولة العربية

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