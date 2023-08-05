ملف الأمن الغذائي على طاولة مباحثات رئيس الوزراء اللبناني والمنظمة العربية للتنمية

أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مباحثات مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري في بيروت.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة بحث مدير عام المنظمة مع رئيس الوزراء اللبناني وبحضور وزير الزراعة اللبناني عباس حاج حسن سبل التعاون بين لبنان والمنظمة لتسريع التعاطي في ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما ركز اللقاء على عرض مبادرة دعم القطاع الزراعي السوداني ودعم جهود التعافي.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن بلاده ستكون حاضره لدعم الشعب السوداني، كما أكد دعمه لجهود المنظمة ووزارة الزراعة اللبنانية في ملف الأمن الغذائي اللبناني.