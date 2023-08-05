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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

طبعة ثانية لرواية "لا تمت قبل أن تحب" لـ محمد الفخرانى

صدى البلد

صدرت حديثًا عن دار العين للنشر الطبعة الثانية من رواية "لا تمت قبل أن تحب" للكاتب محمد الفخرانى، والتى تدور أحداثها فى إطار قصة حب غير اعتيادية، كأنها مرسومة بقلم رصاص حيث تتنقل الرواية بين عدة عوالم، وشخصيات لها مساراتها الخاصة، وعلاقتها الشخصية بالعالم والبشر.

والبداية مع "حورية أبو البحر"، وهى فتاة في التاسعة والثلاثين من عمرها، تتعرض لحادثة غرق في سن السابعة عشرة، وينقذها شاب فى مثل عمرها، دون أن يتعرف أي منهما على ملامح الآخر، حيث يضعها الشاب على الشاطئ ويمضي.

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وبعد مرور 22 سنة على الحادثة، تعمل "حورية" وهي على أعتاب الأربعين في مركز لعلاج أطفال التوحد، وتعرف لغة الإشارة، وتعتبرها أجمل لغة عاطفية في العالم، تفكر في الولد الذي أنقذها من الغرق، والذي لم يعد الآن ولدا، في الوقت نفسه يفكر الولد في تلك البنت التي أنقذها منذ 22 سنة، وقد صار الآن طبيبا، له عادات خاصة وغريبة فى ممارسته مهنته التى يجيدها بمهارة.

هناك أيضا وفى خط درامى ثالث "تشوكا"، الأخ الأصغر لحورية، يعمل مصوِرًا حرًّا، يتجول في العالم بكاميرته، يصوِر الدنيا، ويتبادل مع شقيقته رسائل تحمل أفكاره وتجاربه ومشاعره، ويكتب لها عن ثلاثة من أشهر الصور الفوتوغرافية في العالم: صورة "فتاة النابالم"، صورة "الطفلة والنسر"، وصورة الطفل السوري الكردي "ايلان"، الذى يحلل لها الصور الثلاث، ويستنتج أكثر من علاقة تجمع بينها.

رواية الطبعة الثانية دار العين للنشر دار العين محمد الفخراني

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