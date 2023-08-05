شاب ينهي حياته شنقا في بني سويف

أقدم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية المسيد التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وتم نقل جثته بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى اهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب أقدم على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية المسيد التابعة لمركز شرطة اهناسيا المدينة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع البلاغ وتم إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى اهناسيا التخصصي.

وتبين أن المتوفي يدعى؛ محمد.ح.ق، 16 عامًا، يقيم بقرية المسيد، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص لبيان أسباب الوفاة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.