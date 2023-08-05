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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

حريق مبنى وزارة الأوقاف
حريق مبنى وزارة الأوقاف

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على  أعمال إطفاء الحريق الذى نشب أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بـ محافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق مبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارى أعمال التبريد.

لجنة هندسية لفحص المبنى

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه  بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

دون إصابات.. معاينة حريق مبنى الإذاعة بوسط القاهرة

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف القاهرة حريق مبنى وزارة الأوقاف محافظة القاهرة

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