إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بـ محافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق مبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارى أعمال التبريد.

لجنة هندسية لفحص المبنى

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف