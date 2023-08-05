عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع خصم يصل لـ38%.. أرخص أجهزة التلفزيون في مصر

تلفزيون
تلفزيون

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية على مدار أيام الأسبوع صفقات على أجهزة التلفزيون الرخيصة، حتى أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة بقياس 55 بوصة و65 بوصة تحصل بانتظام على عروض رائعة أيضا، ما يعطي المستهلكين الذين يبحثون عن شراء تلفزيون جيد فرصة لشراء جهاز رخبص الثمن.

إذا كنت تتسوق بميزانية محدودة سنوضح لك خلال مقالنا التالي أفضل عروض التليفزيون الرخيصة على مواقع التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي.

 

بشاشة 110 بوصة.. سامسونج تحدث ثورة في صناعة التلفزيون

مقاوم للانفجار.. شاومي تبتكر فرن ذكي بإمكانات متعددة وبـ2166 جنيه فقط

 

أفضل العروض على التلفزيون بقياس 43 بوصة

1. تلفزيون سامسونج 43 بوصة:

حصل تلفزيون سامسونج بقياس 43 بوصة سمارت بدقة 4K فائق الدقة "ال اي دي" مع ريسيفر داخلي، على خصم رائع على أحد المواقع الإلكترونية يصل إلى 11%، ليصبح سعر الجهاز في العرض 8895 جنيها مصريا بدلا من 9999 جنيها مصريا.

تلفزيون سامسونج 43 بوصة

2. تلفزيون يونيون إير بقياس 43 بوصة

يتوفر تليفزيون يونيون إير بشاشة LED، بقياس 43 بوصة وبدقة FHD على خصم قدره 15% على أحد المواقع الإلكترونية، ليصبح سعر الجهاز 7099 جنيها بدلا من سعره الأساسي بدقة 8399 جنيها مصريا.

التلفزيون يونيون إير بقياس 43 بوصة

3. تلفزيون إل جي بقياس 43 بوصة:

قدم أحد المواقع الإلكترونية عرض خاص على تلفزيون إل جي بدقة فائقة الوضوح وبجودة 4K وبتصميم شاشة سينما بقياس 43 بوصة وبتقنية HDR نشط ونظام ويب وتقنية الذكاء الاصطناعي الذكية، والذي يتوفر بخصم حوالى 13%، ليصبح سعر الجهاز 9499 جنيها مصريا.

تلفزيون إل جي بقياس 43 بوصة

4. تلفزيون فريش بقياس 43 بوصة:

حصل تلفزيون فريش بقياس 43 بوصة بشاشة LED، بدقة FHD، موديل 43LF123R، على خصم يقدر بـ 12%، ليصبح سعر الجهاز داخل العرض 6999 جنيها مصريا، بدلا من 7999 جنيها مصريا.

تلفزيون فريش بقياس 43 بوصة

5. تلفزيون هاير بقياس 42 بوصة:

يبلغ سعر تلفزيون هاير بقياس 42 بوصة، بشاشة LED، بدقة كاملة الوضوح H42D6F، حوالى 6999 جنيها مصريا، مع خصم يصل إلى 38% على سعر الجهاز الأساسي 11350 جنيها مصريا.

تلفزيون هاير بقياس 42 بوصة
التلفزيون أجهزة التلفزيون عروض التليفزيون شاشة 43 بوصة تلفزيون سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

الشهادات أم الذهب والعقارات.. من الرابح أكثر بعد قرار المركزي برفع الفائدة؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

موضوعات متعلقة

لا يعلمها الكثيرون.. مزايا سرية في تطبيق خرائط جوجل

على غرار فيسبوك.. واتساب يطرح ميزة ثورية جديدة

دردش مع الذكاء الاصطناعي.. أفضل بدائل ChatGPT المجانية والمدفوعة

بـ 4800 جنيه.. هاتف أندرويد متطور يعمل مع شبكات 5G

أفاتار متحرك.. واتساب يفاجئ مستخدمي أندرويد بتحديث مثير

لو بتنسي بسرعة.. 5 طرق سهلة لتدوين الملاحظات على ويندوز

يقلب الموازين.. أحدث موبايلات Vivo بسعر منافس وكاميرا جبارة

سماعة جديدة من شاومي بميزة إلغاء الضوضاء.. بسعر رخيص

ترشيحاتنا

حريق وزارة الأوقاف.. محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى

الكيلو وصل 12 جنيها| أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

إزاي تحافظ علي تكييف سيارتك في حر الصيف

نجم الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يقترب من العودة لمصر براتب خرافي

وزير الأوقاف يحيل حريق الوزارة للنيابة العامة.. تفاصيل

بولتون: الولايات المتحدة ستنسحب من الناتو إذا فاز ترامب في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس يوميا؟ مفاجأة

بالمايوه .. منة فضالي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تفوق في شباك التذاكر العالمي.. معلومات عن فيلم باربي وحقيقة منع عرضه

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

فيديو

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ