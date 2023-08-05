مع خصم يصل لـ38%.. أرخص أجهزة التلفزيون في مصر

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية على مدار أيام الأسبوع صفقات على أجهزة التلفزيون الرخيصة، حتى أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة بقياس 55 بوصة و65 بوصة تحصل بانتظام على عروض رائعة أيضا، ما يعطي المستهلكين الذين يبحثون عن شراء تلفزيون جيد فرصة لشراء جهاز رخبص الثمن.

إذا كنت تتسوق بميزانية محدودة سنوضح لك خلال مقالنا التالي أفضل عروض التليفزيون الرخيصة على مواقع التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي.

أفضل العروض على التلفزيون بقياس 43 بوصة

1. تلفزيون سامسونج 43 بوصة:

حصل تلفزيون سامسونج بقياس 43 بوصة سمارت بدقة 4K فائق الدقة "ال اي دي" مع ريسيفر داخلي، على خصم رائع على أحد المواقع الإلكترونية يصل إلى 11%، ليصبح سعر الجهاز في العرض 8895 جنيها مصريا بدلا من 9999 جنيها مصريا.

تلفزيون سامسونج 43 بوصة

2. تلفزيون يونيون إير بقياس 43 بوصة

يتوفر تليفزيون يونيون إير بشاشة LED، بقياس 43 بوصة وبدقة FHD على خصم قدره 15% على أحد المواقع الإلكترونية، ليصبح سعر الجهاز 7099 جنيها بدلا من سعره الأساسي بدقة 8399 جنيها مصريا.

التلفزيون يونيون إير بقياس 43 بوصة

3. تلفزيون إل جي بقياس 43 بوصة:

قدم أحد المواقع الإلكترونية عرض خاص على تلفزيون إل جي بدقة فائقة الوضوح وبجودة 4K وبتصميم شاشة سينما بقياس 43 بوصة وبتقنية HDR نشط ونظام ويب وتقنية الذكاء الاصطناعي الذكية، والذي يتوفر بخصم حوالى 13%، ليصبح سعر الجهاز 9499 جنيها مصريا.

تلفزيون إل جي بقياس 43 بوصة

4. تلفزيون فريش بقياس 43 بوصة:

حصل تلفزيون فريش بقياس 43 بوصة بشاشة LED، بدقة FHD، موديل 43LF123R، على خصم يقدر بـ 12%، ليصبح سعر الجهاز داخل العرض 6999 جنيها مصريا، بدلا من 7999 جنيها مصريا.

تلفزيون فريش بقياس 43 بوصة

5. تلفزيون هاير بقياس 42 بوصة:

يبلغ سعر تلفزيون هاير بقياس 42 بوصة، بشاشة LED، بدقة كاملة الوضوح H42D6F، حوالى 6999 جنيها مصريا، مع خصم يصل إلى 38% على سعر الجهاز الأساسي 11350 جنيها مصريا.