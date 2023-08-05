جهود لـ ضبط قائد ميكروباص دهس ملاكي على طريق المنصورية بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من جهودها لضبط سائق ميكروباص إصطدم بسيارة ملاكي على طريق المنصورية، مما أدي لإصابة شخصين وفر هاربا من موقع الحادث.

ميكروباص يدهس ملاكي على طريق المنصورية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خطوط سير الميكروباص وتحديد لوحاته وجاري ضبط السيارة وقائدها، بعد التعرف على مواصفاتها بواسطة قائد السيارة الملاكي.

فيما أصيب شخصين في سيارة ملاكي في الجيزة، جراء إصطدام سيارة ميكروباص بهم من الخلف على طريق المنصورية باتجاه الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الهرم، وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي من الخلف على طريق المنصورية حال سيرها باتجاه الطريق الدائري، وإصابة شخصين بكدمات وسحجات، وفرار قائد السيارة الميكروباص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.