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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نسبة النجاح 84.9%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

صدى البلد

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي  2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 84.9% حيث تقدم للامتحان 33374 طالب وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالب وطالبة .


واعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية  الرياضية بنسبة نجاح بلغت 90% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين  بنسبة نجاح بلغت 100% ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 97.9%  .

القاهرة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الاعدادية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محافظ القاهرة

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