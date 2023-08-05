نسبة النجاح 84.9%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 84.9% حيث تقدم للامتحان 33374 طالب وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالب وطالبة .



واعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 90% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100% ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 97.9% .