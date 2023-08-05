في مثل هذا اليوم..147 عاما على صدورالعدد الأول من جريدة الأهرام

في مثل هذا اليوم منذ ١٤٧ عاما، صدر العدد الأول من جريدة الأهرام العريقة في ٥ أغسطس ١٨٧٦ في عهد الخديو إسماعيل والتي أسسها أثنان اشقاء من لبنان وهم بشارة وسليم تقلا وذلك في ٢٧ ديسمبر ١٨٧٥، وحينها كانوا مقيمين بالإسكندرية وحينها صدر العدد الأول منها في منطقة المنشية، وكانت تصدر أسبوعيا كل يوم سبت فقط، ولكن بعد شهرين من صدور الجريدة النصف شهرية بدأ التغيير في الوضوع وتحولت الأهرام إلى صحيفة يومية، وبعد فترة نقل مقرها من الأسكندرية إلى القاهرة.



تناولها الرزين والعاقل جدا وتحري الدقة للأخبار والموضوعات وأسلوبها البسيط الذي يستطيع مخاطبة كل القراء

وأشارت مذيعتا الدي أم سي من خلال برنامج السفيرة عزيزة، إلى أن جريدة الأهرام العريقة تربعت على عرش صاحبة الجلالة، بسبب تناولها الرزين والعاقل جدا وتحري الدقة للموضوعات، والتزامها بالمعايير الصحفية والمهنية، بالإضافة إلى أسلوبها البسيط والسهل التي تخاطب به كل القراء على مختلف ثقافتهم.

مدرسة صحفية عريقة

أصبحت جريدة الأهرام مدرسة صحفية عظيمة، وخرج منها أجيال عظيمة من الكتاب والصحفيين العظماء، فكل أسماء الكتاب الصحفيين الكبار من عملوا بجريدة الأهرام عريقة وكبيرة، فالخبر الذي ينشر بالأهرام هو الأكثر مصداقية على مستوي الجرائد جميعها.