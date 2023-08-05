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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب استقرت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1943 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 أغسطس 2023

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1852 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات في تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى  2155 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2165 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى  1933 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1943 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 14 اليوم سعر الذهب في مصر مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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