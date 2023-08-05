التضاريس الجبلية تعرقل أعمال الإطفاء.. اشتعال حرائق على الحدود الإسبانية الفرنسية

نجح رجال الإطفاء في إجلاء أكثر من 130 شخصًا أثناء محاربتهم، اليوم السبت، للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة بورتبو على الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر المتوسط.

ووفقا لما نشره موقع أنسيدر بيبر، تعاون رجال الإطفاء من منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية بإسبانيا مع زملائهم الفرنسيين حيث دمر الحريق حوالي (1100 فدان) من الأرض، مع تهديد ما يقدر بنحو 2500 هكتار.

تم إجلاء السكان المحليين خلال الليل من عدة قرى كإجراء احترازي بعد ساعات من إعلان الحريق في جنوب بورتبو، التي تربط محطتها للسكك الحديدية بين إسبانيا وفرنسا.

وقال حراس الغابات الكاتالونية على تويتر، إن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.

وفي بيان على موقع الحكومة الإقليمية الكاتالونية، أضافوا أن الحريق "لا يزال نشطًا" وأن أولويتهم هي منع التعدي على منتجع لانكا السياحي القريب في الجنوب.

وساعدت الرياح القوية على انتشار الحريق بين عشية وضحاها ومنعت طائرات القصف بالمياه من الإقلاع للمساعدة في عملية إطفاء حرائق معقدة بسبب التضاريس الجبلية.

وقالت خدمة الإطفاء الكاتالونية إنها تتوقع أن تبدأ العمليات الجوية بعد ظهر اليوم السبت بعد استطلاع لطائرات الهليكوبتر.

وأضافوا أنه بالإضافة إلى إجلاء حوالي 135 من السكان المحليين، اضطر عدة مئات آخرين إلى قضاء الليل محصورين في قراهم أو في المعسكرات التي ترحب عادة بآلاف السياح في هذا الوقت من العام.

وساعد متطوعو الصليب الأحمر الكتالوني في عملية الإنقاذ. وقال مسؤولو الحماية المدنية في كتالونيا إن حوالي 4000 شخص انقطعت عنهم الكهرباء وإن حركة السكك الحديدية قد علقت بين بورتبو وفيغيريس. كما تم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى بورتبو والحدود الفرنسية.

وانضمت حوالي 80 وحدة إطفاء كاتالونية إلى العشرات من سيارات الإطفاء من الجانب الفرنسي من الحدود.

في العام الماضي ، تسبب حوالي 500 حريق في تدمير أكثر من 300000 هكتار في إسبانيا، وهو رقم قياسي لأوروبا، وفقًا لبيانات من نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.