بعد تصريح وزير الاقتصاد اللبناني .. بيان عاجل لـ ميقاتي بشأن العلاقة مع الكويت

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، عمق العلاقة بين الدولتَين والشعبين الكويتي واللبناني، ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة.

وحسب موقع "لبنان 24"، أضاف ميقاتي وفقًا لبيان صادر عن مكتبه أن الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.

وشدد على "احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلّق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي، فاقتضى التوضيح".

جاء بيان ميقاتي تعقيبًا على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام المتعلّق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته الكويت وأميرها نواف الأحمد الصباح للمساعدة في ذلك.

وأعرب سلام عن أمله بتلقي الجواب قريبًا من الكويت، لافتًا إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"جرة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

وعلى إثر هذا التصريح، عبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد اللبناني، واصفًا إياه بأنه «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة».

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، أوضح وزير الخارجية أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.