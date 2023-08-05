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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عبدالباقي يروي تفاصيل يومه بالساحل الشمالي.. فيديو

صدى البلد

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن كيفية قضاء يومه بالساحل الشمالي،حيث يبدأ يومه بتناول وتحضير وجبة الإفطار ثم قراءة بعض الأعمال الفنية المعروضة عليه.

وقال أشرف عبدالباقي، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان المذاع على قناة صدى البلد، إنه بعد أن يستيقظ من نومه يقوم بتحضير وجبة الإفطار مؤكدا أنها تعد أهم وجبة لديه وتبقى وجبة الغداء أقل أهمية .

وتابع أشرف عبد الباقي: «بالنهار بيكون عندي قراءة نظري على ورق مسلسل جولة أخيرة»، بالإضافة إلى سيناريوهات أخرى معروضة عليه.

وعن أصدقائه على البحر، قال أشرف: «شريف منير وأحمد السقا وأحمد رزق وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام».

وأضاف عبدالباقي، أنه كان شاهدا على عدة زيجات لأصدقائه ولكنه لا يتدخل في الخلافات الأسرية بينهم.

أشرف عبدالباقي ي أشرف عبدالباقي الاعمال الفنية الإعلامية شيرين سليمان الساحل الشمالي الفنية

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